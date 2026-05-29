Si è svolto stamani presso il museo di Licata un importante evento intitolato “VISIONI LICATESI, L’ARTE PITTORICA E SCULTOREA TRA MARE, BAROCCO E CONTEMPORANEITA’” promosso dall’Associazione Italiana Turismo Sociale che ha visto partecipare diversi Istituti scolastici.

Gli studenti hanno esibito i lavori eseguiti per il concorso e il premio primo classificato è stato conferito all’alunna della 3^ E dell’I.C. G. Leopardi Plesso Bonsignore Giorgia Bonelli sostenuta dall’insegnante Silvia Gaglio.