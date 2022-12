Pubblicità

È giusto e doveroso che il Paese si schieri contro la violenza perpetrata ai danni dei professionisti sanitari che ogni giorno sono impegnati sul campo a tutela della salute dei cittadini, ma che troppo spesso sono vittime di manifestazioni di aggressività, fisica e verbale”.

Il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, si unisce al corteo sottolineando l’importanza della manifestazione: “da sempre la Nostra Organizzazione si batte per una Buona Sanità, il che significa innanzitutto migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori della sanità, consentendo loro di poter lavorare in maniera serena. E’ necessario tutelare l’incolumità di tutti i professionisti sanitari ogni giorno in prima linea al servizio dei cittadini.”