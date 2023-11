Pubblicità

Illuminati Palazzo di Città e Torre Orologio di rosso per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche l’amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio no colorando di Rosso come il sangue delle donne vittime di violenza due dei più importanti luoghi cittadini e per ribadire i concetti di “mai più violenza, mai più femminicidi”.

Lo comunicano l’assessore Salvo D’Addeo e l’assessora Francesca Platamone.