Anche a Licata iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tutto è organizzato dal Cif con le associazioni di volontariato del gruppo “Insieme si può”.

Dopo la parte mattutina con iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, pomeriggio ci saranno altri due momenti: alle 17 raduno in Piazza Progresso per un momento di condivisione con la città a cui seguirà la Santa Messa a Sant’Angelo in suffragio delle vittime di femminicidio.