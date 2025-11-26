Al Liceo Linares di Licata, nell’ambito del progetto “Rompiamo le catene contro la violenza sulle donne”, e all’interno di un’assemblea d’Istituto dedicata proprio al tema della violenza di genere, si è svolto un interessante e partecipato dibattito tra gli studenti e la dott.ssa Mariolina Di Salvo, presidente provinciale dell’associazione C.I.F. – Centro Italiano Femminile. Successivamente gli studenti delle classi prime hanno dato vita ad un flashmob su una coreografia ideata dalle studentesse della IIIAClassico, Sara Cellura ed Elisabetta Risplendente e realizzata dagli studenti. Il progetto è stato proposto e coordinato dal Dipartimento di Sostegno, con il supporto della Dirigenza scolastica, della prof.ssa Maria Rita Di Franco e del corpo docente, in particolare della prof.ssa Sonia Savone, della prof.ssa Rosalba Bonvissuto e della prof.ssa Annarita Alescio, che ha approfondito gli aspetti legali della tematica. Referente del progetto la prof.ssa Angela Incardona, che ha coordinato le varie fasi dell’iniziativa. Nelle ultime settimane gli studenti hanno partecipato a lezioni dedicate, attività di gruppo e momenti interattivi, sviluppando consapevolezza e spirito di collaborazione. Un contributo fondamentale alla ricaduta formativa dell’iniziativa è stato offerto dalla Cooperativa Sociale Gattopardo e dagli esperti dell’Equipe, che il 17 novembre scorso hanno tenuto un incontro di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto si è rivelato un’esperienza significativa per tutti gli studenti e, in particolare, per quelli con disabilità, che hanno potuto vivere un ambiente inclusivo, sperimentando momenti di gioia e spensieratezza, ma anche di profonda riflessione, in un clima di grande sinergia.