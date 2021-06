Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento di Polizia e Carabinieri per riportare la calma al termine di una rissa scoppiata in piazza Linares nei pressi dell’ufficio postale. Per cause ancora in corso di accertamenti, la lite tra alcuni cittadini extracomunitari è degenerata nel ferimento di due persone a quanto pare per colpi di arma da taglio. Sul posto un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso che ha trasferito al nosocomio i feriti.

Notizia in aggiornamento