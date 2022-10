Diverse persone sono state trasportate all’ospedale San Giacomo d’Altopasso in seguito alle ferite riportate al termine di una maxi rissa scoppiata in via Solferino, la strada che porta in piazza Sant’Angelo. Sul posto sono confluiti diversi equipaggi di Polizia e Carabinieri. Sarebbero una decina le persone coinvolte di cui le forze dell’ordine stanno accertando le generalità. Attualmente non si conoscono i motivi della rissa che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe riguardato soprattutto cittadini extracomunitari.