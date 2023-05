Pubblicità

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Sergio Vincenti.

Lo stato di degrado urbano, di illegalità e di conflitto sociale in cui versa la nostra città non è certo imputabile, esclusivamente, all’amministrazione in carica, vi sono senza ombra di dubbio responsabilità imputabili alle amministrazioni precedenti che nel susseguirsi sono riuscite sempre a fare peggio delle precedenti, e da quel “Uno di Voi” al “il Meglio sono Io” Licata, è passata dall’essere meta preferita per lo shopping e la Movida Agrigentina e Nissena a divenire periferia dell’Agrigentino, ridotta persino a guardare con incredulità ed un pizzico di invidia, paesi come la vicina Palma di Montechiaro, o Ravanusa, a quali di certo vanno riconosciuto gli enormi risultati conseguiti negli anni. Signori Candidati Balsamo e Iacona, dalla pubblicazione delle liste appare chiaro, che gran parte dei membri dell’attuale consiglio comunale e dell’intera giunta (e surroga) Galanti, risultano essere candidati appunto nelle vostre liste, non voglio giudicare sull’opportunità di caricarsi una fra le peggiori amministrazioni che hanno governato la nostra città dando loro la possibilità di continuare a fare politica credo e spero che a questo ci penseranno gli elettori attraverso il loro voto, ciò che invece mi preme sollevare è che questa aggregazione non solo contraddice ogni vostra precedente contestazione circa l’incapacità di amministrare della giunta Galanti, ma vi rende corresponsabili da qui in avanti di ciò che questi signori continueranno a fare e Non fare. Quindi vado all’oggetto di questa nota, poiché gli stessi, rimarranno in carica fino all’insediamento della nuova amministrazione, ed il periodo che intercorrerà potrebbe protrarsi fino alla seconda metà di Giugno ovvero a stagione estiva già avviata con conseguente arrivo di turisti, non credete sia necessario quanto doveroso, nel vostro e nel comune interesse far sentire il peso della vostra influenza e Spronare costoro ad avviare tutte le procedure necessarie per dare in tempi brevi un aspetto più dignitoso ed ospitale alla città, ripulendo gli enormi cumuli di spazzatura che ormai da tempo stazionano in varie parti del centro urbano, ridonando visibilità e fruibilità ai marciapiedi da anni ricoperti dalla vegetazione, e far passare la spazzolatrice stradale non solo nei due corsi principali ed in qualche occasionale piazzetta ma fra le vie dell’intera area urbana con particolare attenzione per le arterie di accesso alla città, Via Palma, Via Gela, Via Campobello, Viale Martiri della Libertà, che fanno un po’ da benvenuto. Sono convinto, che il senso di responsabilità che la situazione vi impone e la proverbiale determinazione caratteriale che da sempre vi è riconosciuta sapranno essere il giusto mix per dimostrare sin da subito le vostre attitudini alla guida della città.

Sergio Vincenti