Pubblicità

Simpaticissimi elfi, un accogliente salotto, gomitoli di luci srotolati sotto un manto stellato che surrealmente avvolge un carro dipinto per trasportare strenne e un pozzo magico dove sono deposti i desideri di tutti i bambini che vi si specchiano: ecco il magico villaggio di Babbo Natale. Nel cuore del suggestivo centro storico di Licata. A realizzarlo l’impegno di tanti volontari infiammati al desiderio di donare agli altri l’atmosfera da incanto che solo il Natale sa dare.



Giovani e adulti grandi e piccini tutti insieme. I ragazzi delle scuole hanno dato vita al loro estro creativo per realizzare presepi originali o rappresentazioni personalizzate della Sacra Famiglia. Procivis e Cesvop hanno creato magnifiche strutture sceniche.

Le famiglie con piccoli al seguito che si trovano a passeggiare per quel dedalo di viuzze serpeggianti lungo il corso vengono richiamate, quasi attratte, dalla nenia che il sistema di diffusione lascia vibrare e davanti al portale del chiostro San Francesco delle giovani hostess le invitano a tuffarsi nella magia. Una familiare accoglienza le aspetta: la brigata di cucina costituita dagli studenti dell’alberghiero Filippo Re Capriata, che per l’occasione ha preparato migliaia di fragranti biscotti per altrettanti bambini curiosi e -perché no?- anche per i più grandi!

Tutto questo nelle giornate di sabato 17 dicembre lunedì 19 dicembre.

Un’esperienza di buone pratiche sinergiche nate in forma spontanea con l’intento di allietare gli altri e se stessi.