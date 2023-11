Pubblicità

I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono intervenuti nel quartiere del Villaggio dei Fiori per portare soccorso a un’anziana caduta all’interno della propria abitazione. I pompieri, dopo aver ricevuto una chiamata alla centrale operativa, hanno lavorato soprattutto per aprire la porta d’ingresso della casa visto che la donna non riusciva a raggiungere l’ingresso. L’anziana è stata quindi trasferita in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 ma la sue condizioni sono buone.