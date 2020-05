I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina sono intervenuti nella parte iniziale del Villaggio Agricolo. Per cause in corso di accertamento un incendio è infatti divampato all’interno di un box. I pompieri hanno faticato non poco per avere la meglio delle fiamme. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Polizia per i rilievi di rito.