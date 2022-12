Pubblicità

Ormai da mesi alla villa comunale Regina Elena è stata rimossa una porzione di lapide nel monumento dedicato ai Caduti in Guerra. Secondo quanto ci hanno riferito alcuni lettori, “il monumento è in queste condizioni ormai da diversi mesi”. In pratica, è rimasta solo una parte dei nominativi dei caduti mentre l’altra parte di lapide si è staccata probabilmente a causa dell’incedere del tempo. Giriamo questa segnalazione all’amministrazione comunale.