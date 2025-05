Il Comune ha avviato una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 12 Agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1, per la durata complessiva di mesi 4 nel corrente anno 2025.

E’ stato fissato dal 14 MAGGIO 2025 al 26 MAGGIO 2025 il termine di presentazione delle domande di partecipazione, attesa l’urgenza di avviare le attività correlate al servizio interessato.

Alla base della selezione indetta dal Comune c’è il fatto che “durante la stagione estiva, è interessato da fenomeni di

incremento demografico, con la conseguenza di dover provvedere ad assunzioni stagionali di agenti di polizia locale, allo scopo di garantire la sicurezza urbana, l’ordine pubblico e la regolare

viabilità su tutto il territorio comunale”.