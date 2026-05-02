I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina sono dovuti intervenire nella serata di ieri nella parte finale di via Palma, all’altezza dell’agglomerato residenziale popolare, per domare un rogo scoppiato quasi certamente per case dolose e che ha interessato un cumulo di spazzatura. Le fiamme sono state appiccate a poca distanza da abitazioni e solo il tempestivo arrivo dei pompieri ha scongiurato conseguenze più serie estinguendo le fiamme.