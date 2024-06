Pubblicità

Intervento notturno dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina sulla Panoramica che conduce a Mollarella. I pompieri sono intervenuti allertati da una chiamata a pochi metri di distanza dall’ipogeo Stagnone Pontillo. A fuoco sarebbe andato un appezzamento di terreno. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, hanno operato per un’ora per domare il rogo le cui cause sono in fase di accertamento.