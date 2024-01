Pubblicità

L’elicottero dei Vigili del Fuoco, Leonardo AW 139, dopo aver sorvolato l’area dell’incendio, ha fatto ritorno alla base. Non ci sono le condizioni adatte per intervenire a causa della scarsa visibilità. Si continuerà ad operare con mezzi terrestri. In questi minuti, un altro escavatore sta raggiungendo Piano Bugiades per proseguire lo spostamento dei rifiuti.