Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per un incendio scoppiato all’interno di un terreno abbandonato in via Umberto secondo nel rettilineo stradale che segue l’agglomerato residenziale di Montecatini. Le fiamme hanno generato fumo visibile a grande distanza. I pompieri hanno spento il rogo e riportato le condizioni di sicurezza nell’area.