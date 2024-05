Pubblicità

Si è reso necessario l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina per soccorrere una donna rimasta chiusa nel vano ascensore di una palazzina di via Gela. L’elevatore era rimasto bloccato e, non potendo essere riaperto nè dall’interno nè con manovre esterne, è stato necessario l’arrivo dei pompieri che hanno liberato la donna rimasta all’interno dell’’ascensore per oltre mezz’ora.