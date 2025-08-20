Licata è una delle tappe delle “Vie Francigene di Sicilia”, perciò chi decide di mettersi in cammino per ammirare le meraviglie dell’Isola, sosta anche da noi, dove le bellezze paesaggistiche, storiche e monumentali non sono cosa rara, anzi.

E’ quello che hanno fatto una mamma ed i suoi due figli. Lei si chiama Alessia Cavaleri, è di Monza ma ha dei parenti a Licata, ed insieme ai figli Giorgio di 9 anni e Luca di 13 anni, a piedi sta percorrendo il cammino “Fabaria”.

Arrivato all’aeroporto di Catania, il gruppo si è trasferito a Gela dove, da Giuseppe del Comitato Ufficiale, è stato accolto ed ha ricevuto tutte le indicazioni per fare il Cammino Fabaria.

Mamma e figli hanno iniziato il cammino da Porto Empedocle e poi hanno fatto tappa ad Agrigento, San Leone e Palma di Montechiaro. A Licata sono arrivati stamattina dove, al porto turistico “Marina di Cala del Sole”, sono stati accolti dal sindaco Angelo Balsamo, dall’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Carmelinda Callea e dalla responsabile del porto, l’ex assessore Maria Sitibondo, che li hanno ringraziati per aver scelto anche Licata e si sono detti pronti a mostrare le bellezze della città.

Alessia Cavaleri ed i figli rimarranno a Licata per almeno un paio di giorni, prima di ripartire per Falconara e poi per l’aeroporto di Catania.

“Le ferie, purtroppo – dice la camminatrice – finiscono presto, ma stiamo vedendo alcuni luoghi della meravigliosa Sicilia e siamo molto contenti. Come è noto camminare ti fa apprezzare meglio, secondo me, tutto ciò che vedi. Credo che ci porteremo a casa dei gran bei ricordi. Mille grazie per l’accoglienza”.