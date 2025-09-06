Videosorveglianza partita, derattizzazione potenziata, scerbatura in corso. Angelo Trigona: “Massimo sforzo per una città più pulita”.

Il vice sindaco di Licata, Angelo Trigona, che ha anche la delega all’Ambiente, fa il punto sugli sforzi prodotti dall’amministrazione comunale per una città più pulita e rivolge un appello ai cittadini.

“Da tre giorni – sono le parole di Trigona – è partito il servizio di videosorveglianza per individuare chi abbandona i rifiuti illegalmente e sono già numerose le multe elevate. Abbiamo potenziato la derattizzazione, impiegando più uomini e mezzi, tanto in centro, quanto nelle periferie. È in corso, inoltre, lo scerbamento nelle vie del paese, ma è chiaro che, visto che la città è grande, serve del tempo per arrivare dappertutto. Non stiamo lasciando nulla di intentato per avere una città più pulita ed i dati di cui siamo in possesso sono incoraggianti. È chiaro che si può fare di più e meglio, ma è necessaria la collaborazione di tutti. Chiediamo ai licatesi di rispettare le ordinanze, di non abbandonare rifiuti per strada e di segnalarci, puntualmente, le situazioni di degrado. Tutti insieme possiamo ottenere risultati migliori, noi ci crediamo”.