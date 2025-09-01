“Da domani al via il servizio di video sorveglianza in città”. Ad annunciarlo, gli assessori alla Polizia Municipale Angelo Trigona e quello alla Transizione Digitale, Andrea Burgio. “Sono stati collocati i cartelli segnaletici in varie parti della città e da domani il controllo del territorio per mezzo delle telecamere sarà operativo nella cabina di regia collocata presso il comando della Polizia Municipale. Massima attenzione sarà rivolta all’abbandono dei rifiuti e alla tutela ambientale. Le telecamere saranno uno strumento per individuare e punire i trasgressori. Invitiamo la popolazione – concludono il vicesindaco e l’assessore Burgio – alla collaborazione e ricordiamo che l’orario di conferimento nelle batterie di cassonetti va dalle ore 20 alle 5,30 nella stagione estiva e nel periodo invernale dalle ore 18 alle 5,30”.

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che “è fatto obbligo di rispettare gli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti, come previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il rispetto di tali orari è fondamentale per garantire il decoro urbano, prevenire la proliferazione di animali indesiderati e agevolare le operazioni di raccolta da parte del servizio preposto.

Chiunque non rispetti gli orari indicati sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente. L’Amministrazione non tollererà comportamenti contrari al rispetto delle regole comuni e del bene pubblico.

Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per mantenere il nostro territorio pulito e ordinato”.