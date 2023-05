Pubblicità

Sembra avere tutti i crismi del revenge porn, il caso su cui sta indagando la Polizia Postale di Agrigento. Come riporta l’edizione odierna del giornale La Sicilia, gli Agenti hanno infatti ricevuto una denuncia di una licatese che accusa il suo ex di aver diffuso in rete video intimi e con scene inequivocabili. La Polizia Postale si è pertanto messa subito a lavoro per rintracciare la fonte dei video e le eventuali condivisioni del materiale. Sia chi ha diffuso che chi ha condiviso – secondo La Sicilia – rischiano guai grossi.