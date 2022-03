Pubblicità

Savio Ciufo annuncia il lancio su YouTube del cortometraggio “Victor il risveglio”.

“É DA ADESSO ON LINE SUL MIO CANALE YOUTUBE, (ne é gradita l’iscrizione,) il mio cortometraggio dal titolo Victor il risveglio, completo in tutti i suoi 40 minuti. Per una migliore visione consiglio la TV, ma se doveste usare lo smartphone sarebbe più indicato usare le cuffie. Il film scritto diretto e interpretato da me – evidenzia Ciufo – (riprese e montaggio associazione Make Hub di Licata, si trova cliccando sul link sotto: