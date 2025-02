Viabilità, richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto dei consiglieri comunali del gruppo Restart-M5S.

La nuova delimitazione dei parcheggi, che ha grandemente diminuito il numero di posti auto

disponibile, e l’attivazione delle zone blu nel centro abitato portano con sé notevoli problematiche e

difficoltà che in questi giorni ci sono state segnalate dai cittadini.

Già in data 17/01/2025 con un comunicato stampa avevamo chiesto al Sindaco Balsamo di chiarire in

che modo le nuove regole potessero essere conciliate con le legittime esigenze dei commercianti e dei residenti, ma ancora una volta il Sindaco ha ritenuto di non dover dialogare con la città.

Adesso, che i nodi vengono al pettine, torniamo a chiedere, nell’interesse dei cittadini, di tenere in

considerazione le loro ragioni.

Ed infatti, pur comprendendo la necessità di regolamentare la sosta e di trovare nuove entrate per il bilancio comunale, riteniamo che l’imposizione di tariffe per il parcheggio (un euro l’ora), soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale, possa avere un impatto negativo sull’economia locale.

In particolare, temiamo che questa misura possa scoraggiare ulteriormente il commercio nel centro

cittadino, già messo a dura prova dalla concorrenza dall’aumento degli acquisti online. Inoltre, i

parcheggi a pagamento potrebbero rendere più difficile per i residenti, soprattutto anziani, trovare un posto auto vicino alle proprie abitazioni, creando ulteriori disagi.

Per questi motivi, chiediamo che venga convocato un Consiglio Comunale aperto, ovvero un’assemblea pubblica in cui i cittadini possano esprimere le proprie preoccupazioni e proposte in

merito alla questione dei parcheggi a pagamento.

Riteniamo che sia fondamentale un confronto aperto e trasparente tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza su questioni che hanno un impatto così importante sulla nostra comunità.

Confidiamo nella disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale ad ascoltare le ragioni dei cittadini ed a trovare soluzioni condivise che tengano conto delle esigenze di tutti.

I consiglieri comunali del gruppo Restart-M5S Cammilleri, Amato, Dainotto, Cigna, Vicari