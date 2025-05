È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana il decreto di approvazione dell’aggiudicazione efficace dei lavori affidati all’impresa IDROGEDIL S.r.l., per l’intervento denominato “Lavori urgenti, localizzati, di funzionalizzazione di tratti della viabilità stradale in c.da S. Zita, Poliscia, Nicolizia e rifacimento del manto stradale aggravato e compromesso in diverse vie comunali” nel Comune di Licata (AG), per un importo complessivo pari a € 950.000.

Il finanziamento, previsto all’interno del piano ex O.C.D.P.C. n. 458/2017, nasce a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri dopo i gravi eventi meteorologici che colpirono Licata il 19 novembre 2016.

«Un passo importante – dichiara l’on. Angelo Cambiano, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana – che dà seguito ad anni di lavoro istituzionale e tecnico per garantire la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità cittadina. L’aggiudicazione all’impresa IDROGEDIL S.r.l. rappresenta un atto concreto e atteso dalla cittadinanza. Auspico adesso una celere esecuzione dei lavori, considerando l’imminente stagione estiva e l’aumentato afflusso di persone e mezzi che interesserà il nostro territorio».

Sono certo che grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo e la Protezione Civile, si possa garantire un percorso operativo efficace e senza rallentamenti. Così come per gli interventi in corso in Piazza Gondar e per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Salso – anch’essi finanziati nell’ambito dello stesso stato di emergenza – si potranno finalmente superare diverse criticità strutturali che affliggono il nostro territorio da troppo tempo.