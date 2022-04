Pubblicità

L’avvallamento che ha ristretto la carreggiata in viale Caduti in Guerra – l’arteria principale del rione Fondachello-Playa – è solo l’ultimo di una serie di problemi alla viabilità nella zona. Tantissimi i lavori eseguiti negli anni lungo le strade del quartiere che oggi necessiterebbero probabilmente di un totale rifacimento. “Mi preme dire – spiega Milena Bonvissuto del Comitato di quartiere – che a Fondachello-Playa, ci sono molti cedimenti e avvallamenti della pavimentazione stradale. Non soltanto in viale Caduti in Guerra ma anche in viale Martiri della Libertà. Abbiamo chiesto, con tanto di richiesta protocollata al Comune, che venga fatta una mappatura delle strade per vedere quali sono i punti critici così da poterli segnalare e mettere in sicurezza. A causare queste problematiche – continua Bonvissuto – è la pioggia e il suo ristagnare per tanto tempo, ma anche da lavori fatti poco bene. Lì erano stati eseguiti interventi di manutenzione ma sapevamo che il poco detrito e cemento piazzati non sarebbero bastati. Ci auguriamo – conclude – che il nostro appello venga preso in considerazione e che la strada venga rimessa in sicurezza”.