È stata nuovamente richiusa al transito veicolare la seconda parte di via Umberto secondo. La riapertura era stata momentanea, a ridosso delle feste di Maggio, per permettere di decongestionare il traffico. Una volta passate le feste, il cantiere sul lato fiume Salso può riprendere e pertanto l’arteria è stata nuovamente interdetta al transito di auto e moto nella seconda parte di tracciato. Quanti risiedono alla Montecatini possono ovviamente raggiungere le proprie abitazioni così come può essere raggiunto dal Ponte Federico secondo di Svevia anche il comando della Polizia Municipale ubicato nei locali dell’ex Parnaso.