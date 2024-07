Pubblicità

“Oggi in perlustrazione a Licata, in via Torregrossa abbiamo trovato una discarica abusiva di amianto.

Abbiamo fatto la segnalazione alla Polizia municipale di Licata i cui agenti hanno effettuato il sopralluogo e operato dei rilievi fotografici”. A renderlo noto è Pino Fabio Lombardo, dirigente interregionale dell’associazione AgroForestale italiana. Come si evince dalle foto si tratta di una importante discarica di amianto, per lo più onduline di copertura tetti e vasche dismesse.