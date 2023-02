Pubblicità

E’ sempre problematica la condizione dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Ai consueti buchi di organico con cui si trovano a dover fare i conti alcuni reparti, in particolare la Pediatria e l’Ortopedia, adesso sta per aggiungersi un’ulteriore problema. Per via della mobilità interna avviata dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, decine di unità infermieristiche attualmente in servizio al San Giacomo d’Altopasso dovranno spostarsi ad Agrigento. Da alcuni dati che abbiamo avuto modo di visionare, in larga parte si tratta di personale in età giovane che verrà rimpiazzato da infermieri con una media età che si avvicina di molto a 60 anni e per di più con numerose 104 di cui usufruire. In un quadro già di suo particolarmente provato, questa ulteriore situazione potrebbe creare ulteriori problematiche. Tornando alla situazione dei reparti, come detto in apertura, Pediatria fa i conti con carenze di medici ed infermieri in un particolare momento dell’anno in cui l’unità operativa è alle prese con diversi ricoveri di neonati o bambini con patologie respiratorie dovute alla circolazione dell’influenza stagionale.