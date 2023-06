Pubblicità

Dopo la morte del Presidente Silvio Berlusconi, arriva una proposta per intitolare una via della città all’ex primo ministro.

Mi piacerebbe molto che il Sindaco Angelo Balsamo si facesse promotore dell’intitolazione di una via o di una piazza cittadina o di un luogo di incontro, in memoria del Presidente Silvio Berlusconi, in considerazione degli impareggiabili meriti conseguiti in campo imprenditoriale, sportivo ed istituzionale. Sotto quest’ultimo profilo è stato infatti il più longevo Presidente del Consiglio dei Ministri della storia della Repubblica Italiana e rappresenta un modello di successo e di affermazione personale.