Pubblicità

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano gli esercenti delle attività commerciali e i residenti della Via Principe Di Napoli ad un tavolo tecnico/informativo in merito all’imminente inizio dei lavori di riqualificazione che interesseranno l’intera via ed in ragione delle ulteriori progettazioni in corso che riguardano l’area della Piazza Attilio Regolo.

L’incontro avrà luogo giorno 4 p.v. alle ore 17:00 presso il Palazzo di Città.