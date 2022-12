Pubblicità

Incendiato il gazebo esterno di un bar di via Palma. Il fatto si è verificato la scorsa notte e indagini sono in corso da parte della Guardia di Finanza. In via Palma sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno limitato i danni. Il rogo ha aggredito alcune decorazioni natalizie e luminarie. Al vaglio i circuiti di videosorveglianza dell’area.