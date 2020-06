Ha suscitato parecchie critiche il collocamento di una rotonda in via Palma, all’altezza di un nuovo punto vendita di imminente apertura.

E’ stata inoltrata al Sindaco Pino Galanti una petizione per la rimozione della rotonda poichè “causa gravi disagi ai residenti e alle attività commerciali limitrofe. Oltre alla rotatoria, sulla carreggiata limitrofa alla rotonda è stato disposto il divieto di sosta”. Chi ha inoltrato la petizione parla anche di “grave pericolo per i veicoli che percorrono via Palma”.

Da lì, la richiesta al primo cittadino “di provvedere alla rimozione e alla revoca del divieto di sosta”.