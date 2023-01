Pubblicità

Uomini e mezzi di Licata Ambiente a lavoro da questa mattina alle 5 per bonificare via Marotta, una delle zone del nostro territorio dove era altissima la presenza di cumuli di spazzatura. La via è stata completamente ripulita ma adesso la domanda è: quanto durerà questa situazione? Già pochi minuti dopo la bonifica, è comparso il primo sacchetto e addirittura un materasso. La gente continua a non fare la raccolta differenziata preferendo lasciare per strada i propri rifiuti. Di questo passo, non basteranno nemmeno 1000 bonifiche per risolvere la situazione.

A causa della saturazione dei mezzi, non è stato possibile completare le bonifiche di via De Pasquali e di corso Italia che sono state quindi spostate ai prossimi giorni.