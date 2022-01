Pubblicità

Cambiano le modalità di regolamentazione della sosta in città? Sembrerebbe di sì a giudicare da una procedura attivata dal comando di Polizia Municipale di Piazzale Libia finalizzata alla fornitura di dissuasori oleodinamici automatici a scomparsa. L’impegno di spesa troverà copertura finanziaria grazie alle somme derivanti dai proventi contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada relative al triennio che va dal 2021 al 2023. Una percentuale di questa cifra incamerata è infatti destinata all’acquisto di segnaletica, strumenti, attrezzature per migliorare la circolazione sulle strade comunali. La spesa prevista – lo stanziamento è di 16,847,55 euro – è inferiore alla soglia di 40mila euro ed è stato già individuato il responsabile unico del procedimento: si tratta di un dipendente in forza allo stesso comando della Municipale. Il Comune valuterà adesso i preventivi che giungeranno e l’eventuale criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del prezzo più basso. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello del prossimo 28 Gennaio. La quantità di dissuasori oleodinamici automatici a scomparsa prevista dall’eventuale fornitura è di sei pezzi. Il comando di Piazzale Libia non ha ancora reso noto dove verranno posizionati i dissuasori nel caso in cui l’acquisto vada in porto. E’ molto probabile che al vaglio ci sia la stesura di una planimetria che preveda le nuove modalità di regolamentazione della sosta. Si tratterebbe per Licata di una prima assoluta: finora infatti mai sono stati posizionati sul suolo comunale sistemi simili di regolamentazione viaria.