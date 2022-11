L’allagamento di via Guido d’Arezzo, la bretella che da Fondachello immette sul ponte verso corso Argentina, sta creando seri disagi ad alcuni automobilisti. Una vettura è infatti rimasta in panne a causa dell’acqua alta presente sulla bretella. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco. Il quartiere di Fondachello-Playa è come sempre quello che paga dazio maggiore in caso di perturbazioni.