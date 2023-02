Pubblicità

I cumuli di rifiuti ammassati in via Giarretta ormai da 4 giorni hanno raggiunto un livello insostenibile. Alla base della mancata raccolta, ci sarebbe il raggiungimento del limite massimo per il conferimento in discarica. La situazione dovrebbe essere sbloccata a breve e già in mattinata dovrebbe avvenire la rimozione del pattume.