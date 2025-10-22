La Giornata Regionale dei Cammini Siciliani toccherà anche Licata. La rotta è quella della Via Fabaria. Start alle ore 8 in Piazza Sant’Angelo.
“Cammina con noi sulla Via Fabaria – 26 Ottobre 2ª Giornata Regionale dei Cammini in Sicilia – Un Cammino d’a… Mare – si legge nella presentazione dell’iniziativa – Ti aspettano un mare da cartolina, il sole del Sud, palazzi Liberty e Castelli, la splendida compagnia dei Siciliani, spiaggia e ottimo cibo.
Cammineremo lungo la tappa che da Licata ci porta al Castello di Falconara, attraversando la campagna del versante sud della Sicilia.
