Pubblicità

Seppur in in forma ridotta rispetto a ciò che era stato previsto, c’è il calendario degli eventi natalizi. Si inizia con la serata odierna quando in Piazza Sant’Angelo si esibiranno i Generazione Zeta Live. “Fuori calendario – fanno sapere gli organizzatori – stiamo programmando una Epifania all’insegna del divertimento per i bambini, stiamo valutando il sito dove dovrà svolgersi ed alcune attrazioni che arricchiranno l’evento”.

Il format è stato realizzato con il patrocinio gratuito del comune di Licata e dell’ente Parco Valle dei Templi, nonché con il fondamentale sostegno economico di alcuni imprenditori, commercianti e professionisti locali i cui nomi saranno svelati da parte del promotore dell’iniziativa al termine delle manifestazioni. Di seguito il programma completo con gli orari e le location:

26.12.2022 ore 22. Generazione Zeta LIVE c/o Piazza Sant’Angelo

27.12.2022 ore 20 Notte Jazz: Manuela Ciunna Trio c/o Atrio Badia

29.12.2022 ore 22 92020 LIVE c/o Piazza Duomo

30.12.2022 ore 22 DIREZIONE SUD in concerto – Piazza Progresso

01.01.2023 ore 00.30 S. SILVESTRO LIVE in Piazza Progresso: SIKANIA in concerto

03.01.2023 ore 20 Notte Blues: STRIMPELLA BLUES BAND c/o Atrio Badia

04.01.2023 ore 22 Serata Live con gli RGS c/o Piazza Duomo

05.01.2023 ore 20 COVER BAND PINK FLOYD c/o Atrio Badia

06.01.2023 ore 22 Serata LIVE c/o Piazza Duomo

07.01.2023 ore 22 Serata live con UNAC Band c/o P.za Sant’Angelo