Pubblicità

“La missione della Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata al servizio del territorio”. E’ questo il tema di un incontro di riflessione e preghiera tra il Vescovo Metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, e i Confrati della Misericordia, giovedì 28 settembre 2023 in occasione della Festa di San Girolamo. I lavori saranno aperti degli indirizzi di saluto del Governatore, dottor Angelo Gambino, che ha fortemente voluto l’evento e interverranno, Don Totino Licata, Assistente Spirituale della Confraternita, e il professor Francesco Pira, Delegato alla Cultura e alla Comunicazione. A concludere i lavori sarà S.E. il Vescovo di Agrigento. E’ prevista anche l’esibizione del Coro della Confraternita, formato da Confrati.

“La presenza di S.E. il Vescovo Mons. Damiano – ha dichiarato il Governatore Angelo Gambino – ci onora, in occasione della nostra celebrazione annuale a San Girolamo. Abbiamo bisogno di pregare e di riflettere sui valori cristiani in una società che diventa sempre più complessa. Ed è giusto parlare anche della missione della nostra Confraternita presente e attiva sul territorio, non soltanto per le celebrazioni del Giovedì e Venerdì Santo, ma tutto l’anno con iniziative di carattere sociale e culturale”.