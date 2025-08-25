Mons. Alessandro Damiano torna a casa. Il 6 settembre presiederà la messa nella Solennità della Dedicazione della Cattedrale di Agrigento.

“Ringraziandovi per le vostre premure e il vostro accompagnarmi con la preghiera in questi tre mesi di degenza, vi comunico che domani mattina (26 agosto ndr) sarò dimesso e trascorrerò qualche giorno a casa. La riabilitazione sta dando i suoi frutti e, prudentemente, cammino senza bisogno di ausili; certo non potrò riprendere subito i ritmi abituali. Rientrerò in episcopio il 3 settembre e il 6 presiederò la celebrazione eucaristica nella Dedicazione della chiesa Cattedrale. Con il salmista preghiamo: «Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria». Dio onnipotente e misericordioso benedica voi e le comunità a voi affidate.”

Con questo messaggio, consegnato ai presbiteri dell’Arcidiocesi di Agrigento, mons. Alessandro Damiano ha annunziato il suo ritorno a casa e dato appuntamento alla Celebrazione Eucaristica delle 20,00, nella Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, chiesa-madre dell’Arcidiocesi e segno di unità.

II 5 settembre, invece, Vigilia della Dedicazione e Anniversario della consacrazione episcopale dell’Arcivescovo Alessandro, alle ore 21,00, in Cattedrale si terrà una veglia di preghiera.