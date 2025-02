Un incontro cordiale, franco e ricco di spunti. I vertici provinciali della Cna di Agrigento sono stati ricevuti nel Palazzo del Governo dal prefettoSalvatore Caccamo. E’ stato un proficuo momento di dialogo e di confronto su dinamiche e temi di attualità che riguardano il tessuto socio–economico del territorio. “Ci è sembrato opportuno e doveroso – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto– dare il benvenuto al nuovo prefetto e manifestare la nostra piena disponibilità nell’ottica di un fattivo rapporto di collaborazione istituzionale. Abbiamo rassegnato a sua Eccellenza quelle che sono le criticità che frenano lo sviluppo di questa nostra terra e le difficoltà con cui le imprese sono costrette a misurarsi quotidianamente. Al prefetto Caccamo, a cui va il nostro ringraziamento per averci accolto,abbiamo anche espresso massima apertura in termini di presenza e coinvolgimento – concludono Di Natale e Spoto – per avviare importanti iniziative istituzionali nel segno della legalità”.