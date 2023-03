Pubblicità

Elezioni amministrative, vertice Lega-FI tra il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo (segretaria provinciale), la segretaria regionale della Lega Annalisa Tardino e il segretario provinciale Carmelo D’Angelo.

Palermo, 23 mar- “Abbiamo verificato la sussistenza delle condizioni per poter lavorare insieme in vista delle elezioni amministrative di fine maggio a Licata e negli altri Comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto – il breve commento rilasciato al termine del vertice – Licata è il Comune più grande in cui si terranno le elezioni e Lega e Forza Italia si presenteranno unite per sostenere il medesimo candidato Sindaco, espressione di un serio progetto amministrativo sul futuro della città e nuovo rispetto al passato. Cosi’ da poter dare ai cittadini licatesi le risposte attese in un momento storico in cui servirà il massimo impegno nonché la competenza necessaria ad un improcrastinabile rilancio del territorio”.