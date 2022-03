Pubblicità

Vertenza netturbini, venerdì è stato fissato un confronto in Aula consiliare per provare a trovare una via d’uscita. Dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio è partita infatti una convocazione di una seduta per i capigruppo consiliari a cui sono stati invitati a partecipare i rappresentanti della ditta Iseda, la Srr, l’organizzazione sindacale che ha richiesto un Consiglio comunale straordinario (la Cgil), l’amministrazione comunale e una delegazione di netturbini. “L’obiettivo – ci fa sapere il Presidente del civico consesso Giuseppe Russotto – è quello di sedere attorno ad un tavolo tutte le parti in causa per trovare una soluzione condivisa ad un problema divenuto ormai cronico. Abbiamo accolto l’invito arrivato dalla Cgil e venerdì si terrà questa riunione”. La richiesta era partita lo scorso 24 Febbraio dalla Cgil Funzione Pubblica di Agrigento con una nota a firma del Segretario Enzo Iacono.