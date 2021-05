E’ stato programmato per giovedì 20 maggio 2021, alle ore

16, presso la sede Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, sito al 2° piano del civico 45 di via degli Emiri

a Palermo, l’incontro per affrontare le problematiche connesse alle attività di pesca della flotta licatese. Il vertice si terrà in Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea.