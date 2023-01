Pubblicità

Ammonta a 26.095,17 euro il contributo regionale stanziato al Comune di Licata dall’Assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale per la certificazione di vulnerabilità sismica della “Badia”, l’edificio che ospita la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio”.

Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Galanti e il delegato delle funzioni dirigenziali del Dipartimento Area Tecnica del Comune, Sebastiano Alesci.

La certificazione di vulnerabilità sismica è un documento che fotografa la sicurezza dell’edificio rispetto al rischio sismico della zona in cui è stato costruito, ed è fondamentale per ottenere finanziamenti pubblici, a partire dai fondi Pnrr, per effettuare ristrutturazioni e per migliorare la sicurezza delle strutture scolastiche.

Il contributo stanziato dalla Regione siciliana proviene dai fondi Pon Fesr 2014/2020 e le indagini necessarie alla classificazione sismica devono concludersi entro la fine dell’anno scolastico in corso.