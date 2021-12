Pubblicità

Il Comitato civico “Fondachello-Playa” chiede la verifica dei danni dopo le avversità climatiche registrate nelle ultime settimane in un Dicembre che è stato tra i più difficili di sempre. La richiesta – protocollata al Comune – è stata indirizzata al Gabinetto del Sindaco Galanti, al Prefetto di Agrigento, alla Capitaneria di Porto, all’Ufficio Tecnico, al Comando di Polizia Municipale, alla Protezione civile e all’assessore comunale ai Lavori Pubblici. “A seguito delle persistenti avversità climatiche riscontrate nel nostro Territorio – si legge nella richiesta presentata – al fine di salvaguardare sia il patrimonio che la popolazione residente nella zona Fondachello-Playa si ritiene di vitale importanza adottare tutte le precauzioni del caso affinchè la zona venga sottoposta ad un’accurata verifica idrogeologica e la verifica della viabilità, fondamentale per adottare tutte le misure di messa in sicurezza della zona affinchè le vie di accesso possano essere utilizzabili in caso di calamità naturali facilmente ipotizzabili visto l’andamento climatico attuale”. Il Comitato civico ha inoltrato agli Enti in indirizzo anche una dettagliata documentazione fotografica con la quale vengono mostrati i cambiamenti verificatisi nel corso degli anni. “La presente documentazione verrà resa pubblica per informare la popolazione delle misure che questa amministrazione intende intraprendere – si legge ancora nella richiesta – A tal proposito si richiede notizia del progetto precedente presentato per la prevenzione del dissesto idrogeologico vedi assegnazione di 30 Milioni di euro Rif. Delibera Regione Siciliana 378 del 08/11/2016 concernente “Piano di azione e coesione 2014-2020”. Inoltre non si riscontra nessuna attività svolta in riferimento alla documento della Protezione civile del 17 Luglio 2017 Prot. 0041064 con certa indicazione di utilizzazione delle somme per la messa in sicurezza dell’area indicata”.