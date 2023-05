Pubblicità

Forti raffiche di vento stanno investendo la città. Qualche danno in giro per il territorio si registra soprattutto per quanto concerne il distacco di rami e di palme. In via Campobello, all’altezza del centro commerciale San Giorgio, da una grossa palma si è staccato un ramo che ha invaso la carreggiata rischiando di colpire le automobili in transito. In atto c’è un monitoraggio di Protezione civile e Vigili del fuoco.