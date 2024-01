Pubblicità

Sono diversi gli interventi operati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina e dalla Protezione civile comunale a causa del vento forte. I Vigili del Fuoco con l’ausilio dei Carabinieri sono intervenuti in via Architetto Licata a causa del distacco di uno degli alberi posizionati nella parte alta della strada, all’altezza della Chiesa Loreto. Sopralluoghi di Protezione civile e pompieri sono in corso anche nella piazzetta retrostante corso Umberto a causa, a quanto pare, del distacco di alcuni calcinacci.