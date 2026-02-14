ADV

Passato il forte vento che per tre giorni ha spazzato Licata, si può fare un primo bilancio. Tanti i pali della pubblica illuminazione di varie parti della città che hanno dovuto essere messi in sicurezza. In via Ruffo di Calabria e via Abate Meli, si è reso necessario l’intervento della squadra di manutenzione incaricata dal Comune per rimuovere i pericoli. Stesso discorso per una plafoniera di uno dei pali sul ponte Federico secondo di Svevia segnalata e messa in sicurezza.

Disagi anche per alcune delle strutture sportive del territorio. L’Antivan di Corso Argentina ha subito il distacco di una parte della rete che delimitava uno dei due campetti. Panchine ribaltate e ringhiere parzialmente lesionate a causa della furia del vento che, soprattutto a ridosso delle zone di mare, ha spirato con notevole forza.